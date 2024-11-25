25/11/2024 13:47

【外圍經濟】139年歷史日企成AI明星，藤倉股價飆400%

《經濟通通訊社25日專訊》全球對人工智能的狂熱，令擁有139年悠久歷史的藤倉公司成為日本市場上的明星。



數據顯示，為數據中心生產線纜的藤倉公司是今年到目前為止，日經225指數成份股中表現最好的公司。該公司股價在年內累計飆升了400%以上。



蘋果目前是藤倉的光纖電纜的最大客戶之一，藤倉財務總監飯島和人受訪時表示，來自數據中心的訂單自2022年左右開始激增，一切都與人工智能有關。此外，該公司的一些產品擁有業內最小的直徑，因此可以在狹窄的空間內使用。



本月早些時候，藤倉將本財年的營業收入預期提高了17%，達到1040億日圓(6.74億美元)。該公司70%以上的收入來自海外，其中約38%來自美國。(rc)