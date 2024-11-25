25/11/2024 15:14

【美國減息】美國核心PCE或加快，聯儲局或暫緩減息

《經濟通通訊社25日專訊》最近多名聯儲局官員在談及美國經濟狀況時，都呼應主席鮑威爾不久前提出的看法，那就是由於經濟面臨的風險在消退，12月減息並非定數，聯儲局可以放慢寬鬆步伐。



彭博經濟研究表示，聯邦公開市場委員會(FOMC)中最為鷹派的理事是鮑曼(Michelle Bowman)，她認為通脹回落已經陷入停滯。彭博經濟研究認為，10月份的核心PCE平減指數可能會證實鮑曼的評估。現時預計該指數的按年漲幅將從2.7%升至2.8%。



與此同時，未來幾周家庭和企業預期可能會上升。彭博經濟研究預計，隨著特朗普贏得大選，不確定性消除，消費者信心在11月份應該有所上升。



總體而言，軟數據和硬數據應該足以說服聯儲局官員放緩減息步伐。聯儲局會在今年12月或明年1月的會議上減息，但不會在兩次會議上都減息，推遲到明年初再減息的可能性會更大。(rc)