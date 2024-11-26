26/11/2024 16:45

《外圍焦點》FOMC公布幣策會議記錄，美國公布新屋銷售等數據

《經濟通通訊社26日專訊》美國候任總統特朗普提名避險基金經理人班森特出任財長，獲華爾街歡迎，美股昨日上揚，道指再創新高。道指升440.06點或0.99%，報44736.57點；標普500指數升18.03點或0.30%，報5987.37點；納指升51.18點或0.27%，報19054.84點。港股方面，恒生指數收市報19159，升8點，成交1223億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，歐洲央行銀行監管委員會委員麥考爾發表講話並回答問題。9:00pm，德國經濟部長哈貝克在一個太陽能論壇發表講話。9:20pm，加拿大央行副總裁Rhys Mendes發表講話。11:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾接受上議院經濟事務委員會的質詢。27日凌晨3:00am，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布11月6-7日貨幣政策會議記錄。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布9月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.35%收窄至0.3%。11:00pm，美國公布10月新屋銷售，料由73.8萬降至72.5萬，月率料由4.1%逆轉至下滑1.8%。



在美國，今日公布業績的公司有：華住酒店集團(US.HTHT)、Macy's(US.M)、諾亞財富(US.NOAH)、歡聚集團(US.YY)、知乎(US.ZH)等。(wa)