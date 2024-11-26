26/11/2024 07:58

《國金頭條》特朗普財長人選受華爾街歡迎，美股上揚道指創新高

《經濟通通訊社26日專訊》美國候任總統特朗普提名避險基金經理人班森特出任財長，獲華爾街歡迎，美股周一（25日）上揚，道指再創新高。



道指升440.06點，或0.99%，報44736.57點；標普500指數升18.03點，或0.30%，報5987.37點；納指升51.18點，或0.27%，報19054.84點。道指於盤中一度高見44815.67點，標普500指數高見6020.75點，兩大指數同創盤中歷史新高。



＊美匯指數連升八周後下跌＊



美匯指數連升八周後下跌，回落至106.916附近。在日本央行財政政策的不確定性和風險偏好情緒的影響下，日圓在本周開始轉強，美元兌日圓下跌0.27%，由近期高位156.76回落至154.358。



歐元兌美元於上周低位1.0332反彈，上升0.74%，至1.0492。市場預期歐洲央行將在12月的政策會議上減息0.5厘。英鎊兌美元表現強勁，日內升0.40%至1.580，因英國央行減息預期被推遲至2025年2月，短期政策壓力有所緩解。



多個媒體報道指，以色列和黎巴嫩已就結束以色列與真主黨的衝突達成協議。黃金應聲下跌，紐約期金跌3.14%，報每盎司2651.23美元。紐約期油跌3.23%，報每桶68.94美元；布蘭特期油跌2.80%，報每桶72.54美元。（jf）

