26/11/2024 13:49

【美國大選】國際反應：杜魯多回應25%關稅，稱願與特朗普合作

《經濟通通訊社26日專訊》美國候任總統特朗普威脅會對加拿大商品徵收25%的關稅，以打擊芬太尼輸入和非法移民。加拿大杜魯多政府周一（25日）發表聲明回應稱，加拿大和美國執法機構每天都在密切合作，以打擊來自中國和其他國家的芬太尼毒禍。



據報道，特朗普周一曾和加國總理杜魯多通電話，討論邊境管理問題。杜魯多政府聲明稱，加拿大和美國的雙邊關係密不可分，特別是在貿易和邊境安全方面。加拿大將邊境安全和共同邊界的完整性置於最高優先地位。加方將繼續在這些問題上，與即將上任的特朗普政府合作。



聲明補充，美加關係平衡且互利，尤其對美國工人而言，加拿大從美國的進口額比中國、日本、法國和英國的總和還多。加拿大對美國國內的能源供應至關重要，去年美國進口的原油中有60%來自加拿大。(jf)