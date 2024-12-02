26/11/2024 15:44

【國際要聞】巴基斯坦反政府示威失控，軍隊已授權可以立即開槍

《經濟通通訊社26日專訊》巴基斯坦反政府示威升級，前總理伊姆蘭．汗的支持者周一（25日）晚在首都伊斯蘭堡集結，與軍隊爆發衝突，至少4名軍人和1名示威者被殺。據報道，軍隊已接到命令可以「立即開槍」。



當地電視網絡報道稱，4名傘兵在暴力衝突中「犧牲」，軍隊已經部署並被授權可以「立即開槍」。伊姆蘭．汗政治運動發言人Zulfi Bukhari說，當局與抗議者對峙時，1名遊行者被打死，另有20人受傷。



全國各地也爆發了反政府示威，總理謝利夫試圖以強硬手段控制場面。伊姆蘭．汗已經入獄一年多，面臨超過150起與他擔任總理有關的案件，包括腐敗、煽動暴力和濫用權力等。(jf)