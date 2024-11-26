26/11/2024 19:16

中銀香港(02388)發行50億元人民幣熊貓債，票面利率2厘

《經濟通通訊社26日專訊》中銀香港(02388)公布，在中國境內銀行間債券市場成功發行熊貓債，發行金額達50億元人民幣，債券年期為2年，最終票面利率為2厘。本次債券所募集的資金將用於中銀香港在香港及東南亞地區的人民幣日常營運用途。中國銀行為本次發行的牽頭主承銷商及簿記管理人。



本次發債吸引共30多家境內外投資者，近八成為首度參與，全場認購倍數超2倍。本次熊貓債的成功發行除了為境內外投資者提供高品質人民幣投資標的外，也進一步擴大中國債券市場的對外開放水平，助力穩慎扎實推動人民幣國際化進程。



中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，中銀香港是首批在中國銀行間市場發行熊貓債的國際化商業銀行，內地近年推出一系列政策不斷優化熊貓債發行環境，該行把握市場機遇，今年再度進入境內資本市場發行熊貓債，募集長期穩定的資金來源，進一步提升該行的人民幣產品開發及定價能力，同時助力東南亞機構發展當地人民幣業務，發揮所在地人民幣清算行的積極作用。



他指出，中銀香港將持續鞏固在人民幣清算及產品服務上的優勢，不斷創新人民幣跨境使用場景，全力支持企業「走出去」，積極推進人民幣國際化。(bi)