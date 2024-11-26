26/11/2024 19:52

《再戰明天》新西蘭央行公布議息結果，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社26日專訊》新西蘭央行公布議息結果，及美國公布個人消費等數據，料為周三（27日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，俄羅斯總統普京訪問哈薩克斯坦。歐洲央行管理委員會召開非貨幣政策會議（虛擬）。周三本港時間9:00am，新西蘭央行公布官方隔夜拆款利率(OCR)和貨幣政策聲明；同一時間，越南總理范明政和美國國務卿布林肯在河內舉行的美越商業峰會上發表講話。



*澳洲公布消費者物價指數*



數據方面，周三8:30am（本港時間．下同），澳洲公布10月消費者物價指數，年率升幅料由2.1%擴大至2.3%。9:30pm，美國公布第三季GDP價格指數，料由2.5%降至1.8%；第三季個人消費料由2.8%升上3.7%；10月耐用品訂單料由下滑0.7%改善至升0.5%；10月批發庫存月率料維持不變；連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數；連續申請失業救濟金人數料由190.8萬降至189.3萬；首次申請失業救濟金人數料由21.3萬升至21.5萬。10:45pm，美國公布11月芝加哥採購經理人指數，料由41.6升至45。11:00pm，美國公布10月成屋待完成銷售，月率料由7.4%逆轉至下滑2%；10月個人消費料由0.5%降至0.4%；10月個人所得料維持於0.3%。



在本港，明日公布業績的公司有:結好控股(00064)、寶光實業(00084)、冠亞商業集團(00104)、中國農產品交易(00149)、漢國置業(00160)、英皇國際(00163)、敏捷控股(00186)、德祥地產(00199)、建業實業(00216)、建生國際(00224)、新世紀集團(00234)、迪臣發展國際(00262)、永發置業(00287)、莊士中國(00298)、冠忠巴士集團(00306)、位元堂(00897)、專業旅運(01235)、清晰醫療(01406)、維珍妮(02199)、中國動向(03818)等。



此外，明日趣致集團(00917)將有基石投資者持股解禁。(wa)