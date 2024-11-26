26/11/2024 11:22
《港元利率》拆息全線升，一個月利率報4.16厘創逾三周新高
《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息今日全線上揚，隔夜息連升兩天，報3.76941厘，與樓按相關的一個月拆息亦回升至4.165厘，為11月1日以來最高。
反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.34804厘，見10月10日後最高。六個月及一年期拆息分別升至4.2厘和4.13077厘。
港元匯價今早在7.7812-7.7840之間上落，最新報7.7813，較前收市價升0.01%。
據《華爾街日報》報道，美國有眾議員去信要求財長耶倫重新考慮與香港銀行業的關係，因香港正淪為一個全球洗錢和逃避制裁的金融犯罪中心。
另外，美國當選總統特朗普表示要在1月20日上任後對所有中國進口商品額外徵收10%的關稅，中國駐華盛頓大使館回應稱，美國和中國都不會贏得貿易戰。(zz)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.34804厘，見10月10日後最高。六個月及一年期拆息分別升至4.2厘和4.13077厘。
港元匯價今早在7.7812-7.7840之間上落，最新報7.7813，較前收市價升0.01%。
據《華爾街日報》報道，美國有眾議員去信要求財長耶倫重新考慮與香港銀行業的關係，因香港正淪為一個全球洗錢和逃避制裁的金融犯罪中心。
另外，美國當選總統特朗普表示要在1月20日上任後對所有中國進口商品額外徵收10%的關稅，中國駐華盛頓大使館回應稱，美國和中國都不會贏得貿易戰。(zz)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.76941
|+2.524
|一周
|4.19714
|+9.607
|兩周
|4.16655
|+5.447
|一個月
|4.165
|+3.423
|兩個月
|4.34875
|+3.309
|三個月
|4.34804
|+3.31
|六個月
|4.2
|+1.28
|一年
|4.13077
|+1.684
資料來源：香港銀行公會