26/11/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.76941 +2.524 一周 4.19714 +9.607 兩周 4.16655 +5.447 一個月 4.165 +3.423 兩個月 4.34875 +3.309 三個月 4.34804 +3.31 六個月 4.2 +1.28 一年 4.13077 +1.684

《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息今日全線上揚，隔夜息連升兩天，報3.76941厘，與樓按相關的一個月拆息亦回升至4.165厘，為11月1日以來最高。反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.34804厘，見10月10日後最高。六個月及一年期拆息分別升至4.2厘和4.13077厘。港元匯價今早在7.7812-7.7840之間上落，最新報7.7813，較前收市價升0.01%。據《華爾街日報》報道，美國有眾議員去信要求財長耶倫重新考慮與香港銀行業的關係，因香港正淪為一個全球洗錢和逃避制裁的金融犯罪中心。另外，美國當選總統特朗普表示要在1月20日上任後對所有中國進口商品額外徵收10%的關稅，中國駐華盛頓大使館回應稱，美國和中國都不會贏得貿易戰。(zz)資料來源：香港銀行公會