26/11/2024 16:33

《本港經濟》10月出口按年升3.5%遜預期，進口升4.5%

《經濟通通訊社26日專訊》政府統計處公布，今年10月份本港整體出口貨值為3930億元，按年增加3.5%，較9月升4.7%及市場預期升6.7%遜色，並為今年2月以來最低增速。10月進口貨值4240億元，按年升4.5%，比9月升1.4%加快，但略低於市場預測升4.6%。今年10月份錄得有形貿易逆差310億元，相等於商品進口貨值的7.3%。



*首十月商品出口貨值按年升9.9%*



今年首十個月的商品整體出口貨值較去年同期上升9.9%。同時，商品進口貨值上升6.8%。今年首十個月錄得有形貿易逆差3017億元，相等於商品進口貨值的7.5%。



政府發言人表示，今年10月商品出口貨值按年繼續增長。輸往內地、美國及歐盟的出口增加，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。展望未來，全球經濟不明朗因素增加，以及貿易磨擦有可能升溫，將會為香港的出口表現帶來挑戰，但內地多項提振經濟措施應能支持對香港貨物出口的需求。政府會密切留意情況。



*10月輸往內地貨值升8.6%*



今年10月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升5.3%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是菲律賓(升36.1%)、越南(升31.3%)、泰國(升21.8%)、馬來西亞(升20.8%)和中國內地(升8.6%)。另一方面，輸往印度(跌34.3%)和韓國(跌15%)的整體出口貨值則錄得跌幅。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國(跌38%)和荷蘭(跌14.5%)。另一方面，輸往美國(升5.8%)的整體出口貨值則錄得升幅。



今年首十個月，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得按年升幅，尤其是泰國(升26.4%)、越南(升25.6%)、內地(升17.1%)和美國(升12.3%)。另一方面，輸往印度(跌14.7%)的整體出口貨值則錄得跌幅。(cl)