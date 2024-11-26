26/11/2024 10:15

《基金觀點》普徠仕：特朗普上任政策可保持紀律，美股關注點擴闊

《環富通基金頻道26日專訊》普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，闡述環球資產配置觀點及投資環境展望。



*特朗普政策必有重大變化，較高通脹和利率或成制衡因素*



當特朗普總統在2016年首次上任時，通脹率較低，各國央行將政策利率維持在接近零的水平，以期提高通脹。如今情況截然不同，通脹剛剛接近央行目標，政策利率和債券孳息率處於更高水平，赤字支出有增無減。



過去4年發生了很大變化，落實特朗普總統的許多競選承諾，包括提高關稅和放寬監管，可能帶來通脹壓力。雖然政策必定會出現重大變化，但較高的通脹和利率可能成為制衡因素，令政策保持一定紀律。



*「美股七雄」以外公司盈利增長令人鼓舞，開始受關注*



雖然標普500指數持續錄得強勁盈利，但主要由「美股七雄」(Magnificent 7)帶動，它們相對整體市場的表現已反映這一點。隨著人工智能支出漸趨平穩，這些股份的盈利開始從極高水平放緩，投資者開始關注指數中其他的公司，這些公司的盈利增長出現令人鼓舞的跡象。



這種擴闊趨勢始於第二季度，並在更好的經濟增長和寬鬆貨幣政策的支持下，延續至第三季度。雖然趨勢令人鼓舞，但相關公司的盈利僅從負值上升至低單位數，而「美股七雄」仍有望實現接近20%的增長。仍具韌性的經濟增長、寬鬆的貨幣政策，以及可能出現的財政和監管政策變化，可能為「美股七雄」以外的公司帶來利好因素。



*繼續看好美股偏高配置價值股，降低對存續期低配程度*



鑑於寬鬆貨幣政策、中國刺激措施，以及盈利增長有望擴闊，普徠仕繼續對股票維持偏高配置。在區域股票方面，繼續看好美股，特別是大型股，因為個別高質素的公司有望繼續帶動該類別的可持續盈利增長。另一方面，基於更具吸引力的估值和市場可能擴闊，維持對價值股的偏高配置。



為了在美國大選前進行風險管理，策略性降低對存續期的低配程度。同時，繼續對全球高收益債券、新興市場美元主權債券和亞洲信貸維持高配。(wa)