26/11/2024 08:51

【大國博弈】特朗普稱將對中國貨品再徵10%關稅，離岸人幣急跌

《經濟通通訊社26日專訊》美國總統當選人特朗普宣布，明年1月20日上任後，將在現有的基礎上，對中國貨品再加徵10%關稅，並對加拿大及墨西哥進口貨品，加徵25%關稅。



特朗普關稅新言論一出，美元指數漲幅擴大，離岸人民幣(CNH)兌美元跌破7.27，觸及四個月低點，目前離岸人民幣報7.2674。



特朗普在TRUTH SOCIAL發文，稱是基於中國芬太尼等非法藥物流入美國，決定對華加徵額外關稅。他指已經多次與中方討論有關問題，但並無效用，又指中方代表曾表示，會加重對毒販的刑罰，包括死刑，但質疑從未有落實，令非法藥物以前所未有的水平流入，大部份經墨西哥進入美國。「在他們停止之前，我們將對中國進入美國的所有產品加徵額外10%關稅。」特朗普說。(ct)