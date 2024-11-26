26/11/2024 09:36

【聚焦人幣】特朗普聲稱對中國加徵10%關稅，即期開貶62點子

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1910，較上個交易日升8點子，兩連升，創11月18日以來逾一周新高，上個交易日報7.1918。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開62點子，報7.2524，上個交易日即期匯率收盤報7.2462。



在美國總統當選人特朗普發出新的關稅威脅後，美元全線走高，人民幣持續承壓。特朗普在社交平台Truth Social上表示，明年1月20日上任後，將在現有的基礎上，對中國貨品再加徵10%關稅，並對加拿大及墨西哥進口貨品，加徵25%關稅。他稱是基於中國芬太尼等非法藥物流入美國，決定對華加徵額外關稅。



美國銀行策略師表示，投資者低估了特朗普任期內的貿易戰風險。他們預計新興市場貨幣將在2025年上半年下跌5%，主權債券將遭到拋售。人民幣首當其衝，如果美國落實對中國商品加徵40%關稅，明年上半年人民幣將跌至1美元兌7.6元；若加徵60%關稅，則意味著人民幣兌美元匯率從目前的7.24元左右跌至8元。(jq)



