26/11/2024 16:52

【聚焦人幣】人幣即期收跌116點子報7.2578，刷四個月低

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2578，較上個交易日4時30分收盤價跌116點子，三連跌，創7月24日以來四個月單日新低，全日在7.2466至7.2595之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌224點子，報7.2690。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1910，較上個交易日升8點子，兩連升，創11月18日以來逾一周新高。



美國當選總統特朗普突然對中國等發出新的關稅威脅，美元全線上漲施壓人民幣走勢。交易員表示，監管連續設定強勢中間價，表明仍有決心穩定市場預期。這波關稅威脅衝擊或較短暫，但特朗普政策不確定性很大，需繼續密切關注其政策動向。



星展銀行報告也認為，鑒於特朗普的不可預測性，預計中國將更積極地支持人民幣維持穩定，以抑制過度波動。



特朗普在社交平台Truth Social上表示，明年1月20日上任後，將在現有的基礎上，對中國貨品再加徵10%關稅，並對加拿大及墨西哥進口貨品加徵25%關稅，理由是擔憂非法移民和違禁藥物交易。(jq)