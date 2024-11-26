26/11/2024 13:27

【外圍經濟】24小時內發生3件大事，正影響全球市場走向

《經濟通通訊社26日專訊》過去24小時，從股市、債市、匯市，以及大宗商品市場，不同領域的投資者都找到影響各自市場的關鍵主題，其中3件大事正影響全球市場。



第一件是貝森特的美國財長提名。美國候任總統特朗普正式宣布將提名「索羅斯門徒」貝森特擔任美國財長。這一消息推動美股和美債價格在周一（25日）雙雙走高。



第二件是傳以黎停火在即。以色列和黎巴嫩真主黨有望達成停火協議的傳聞在大宗商品市場掀起軒然大波，黃金和原油在隔夜雙雙重挫。



第三件是特朗普針對加徵關稅的帖子。美匯指數迅速走強，非美國貨幣則全線下跌。其中，美元兌墨西哥披索一度漲超2%，美元兌加元漲1.2%。(rc)