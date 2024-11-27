27/11/2024 17:17

《外圍焦點》美國公布第三季個人消費等數據

《經濟通通訊社27日專訊》以色列和黎巴嫩真主黨達成停火協議，消息提振華爾街投資者，扭轉昨日早段特朗普對中國、墨西哥、加拿大發起關稅戰的負面影響。美股三大指數收市報升，道指與標普500指數再創新高。道指升123點或0.28%，收報44860點；納指升119點或0.63%，收報19174點；標普升34點或0.57%，收報6021點。港股方面，恒生指數收市報19603，升443點或2.3%，成交1389億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間28日凌晨2:00am，歐洲央行執委連恩在歐洲央行舉辦的「宏觀經濟模型研究與政策前沿」會議上做介紹性講話。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布第三季GDP價格指數，料由2.5%降至1.8%；第三季個人消費料由2.8%升上3.7%；10月耐用品訂單料由下滑0.7%改善至升0.5%；10月批發庫存月率料由下滑0.2%改善至升0.1%；連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數；連續申請失業救濟金人數料由190.8萬降至189.2萬；首次申請失業救濟金人數料由21.3萬升至21.5萬。10:45pm，美國公布11月芝加哥採購經理人指數，料由41.6升至45。11:00pm，美國公布10月成屋待完成銷售，月率料由7.4%逆轉至下滑2%；10月個人消費料由0.5%降至0.4%；10月個人所得料維持於0.3%。



在美國，今日公布業績的公司有：量子之歌(US.QSG)、小贏科技(US.XYF)等。(wa)