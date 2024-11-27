27/11/2024 14:24

【外圍經濟】美國消費者信心指數升至111.7，逾一年高位

《經濟通通訊社27日專訊》世界大型企業研究會公布，美國11月消費者信心指數升至111.7，高於預期的111.3，升至逾一年高位。



消費者信心上升主要受惠於特朗普勝選後，市場對經濟和勞動力市場的樂觀態度。衡量未來六個月的預期指標升至92.3，接近三年高位。現狀指標升至140.9。



*美國10月新屋銷售跌至近兩年最低水平*



另一方面，美國10月新屋銷售按月轉跌17.3%，以年率計為61萬間，遠低於市場預期的72.5萬間，接近兩年來的最低水平。



上月兩次颶風襲擊美國南部地區，以及房價高企繼續令住房市場面臨壓力。南部地區銷量下跌28%至折合年率33.9萬間，為2020年4月以來最低。西部地區銷量亦同樣下跌；東北部和中西部地區銷量則錄得增長。10月新建住宅的售價中值升至437300美元，為14個月來最高。(jf)



