27/11/2024 16:21

【國際要聞】菲律賓兩大家族政爭升級，警方向副總統薩拉發傳票

《經濟通通訊社27日專訊》菲律賓杜特爾特和小馬可斯兩大政治家族的對立持續升級。警方周二（26日）向前總統杜特爾特女兒、現任副總統薩拉發出傳票，就她對小馬可斯家族發出的「暗殺威脅」展開調查。杜特爾特則呼籲軍方捍衛憲法，糾正小馬可斯總統的「劣政」。



菲律賓警方向薩拉發出傳票，要求她就上周末發表的言論說明情況。當時她表示，已經安排好，如果自己被殺害，將有人去暗殺小馬可斯、其妻子莉薩，和他的表弟、眾議院議長羅慕爾德茲。薩拉後來說她的講話被斷章取義，她只是擔心自己的安全。



*杜特爾特呼籲軍方捍衛憲法*



杜特爾特則稱小馬可斯為「癮君子」。他說：「如今菲律賓的治理支離破碎，面對如此多的錯誤……只有軍隊才能予以糾正。」但他強調，不是在呼籲建立軍政府，並補充說軍隊不需要發動政變：「他們只消說，我們不想再跟你們玩了，我們撤了。」(jf)