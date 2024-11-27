27/11/2024 15:32

滙豐投資管理:內地出口數據強，料進一步刺激內需等措施延至明年

《經濟通通訊社27日專訊》滙豐投資管理表示，美國大選的宏觀及政策影響仍有待揭盅，政策不確定性增加導致亞洲股市更為波動。亞洲股票的盈利與環球需求及貿易息息相關，並會受貨幣走勢及關稅政策變化所影響。除了這些不確定性，亞洲地區估值仍然吸引，而市場現時亦持倉不多。因此，該行對亞洲股票維持樂觀。同樣值得注意的是，環球多個市場的股票估值分散程度有所增加，顯示目前市場機會屬於額外回報高於風險系數的時期。



*內地出口數據強勁，刺激內需等措施或延至明年*



該行指出，由於中國出口數據強勁，中國政府進一步刺激內需及財政支出寬鬆措施或會延遲直至2025年，特朗普第二任期政府的新關稅政策逐漸明朗後，方會推出。刺激內需將會是中國2025年的主題。



另一方面，雖然環球經濟放緩，預計印度經濟將可維持強韌及增長勢頭。以中期而言，預測印度經濟將每年增長6.5至7%。這增長主要有賴於改革政策奏效、基礎設施陸續擴建，加上內需強勁。由於與主要股市關聯性較低，規模達4.4萬億美元的印度股市，能夠為環球投資者提供具吸引力的多元化機遇。



*十萬億化債方案出台，防風險與促進經濟成長並重



滙豐投資管理中國及核心亞洲股票主管沈昱表示，中國於9月底推出的刺激經濟措施反映中央政府較擔心經濟及市場疲弱的情況。聲明的語調堅定直接，甚至帶有前瞻性指引，顯示高度的共識及權威。全國人大常委會會議後公布的10萬億人民幣地方政府債務處置方案表明，政策官員正強調防範風險與促進經濟成長並重，留意到零售銷售增長好轉，尤其在汽車及家電，受惠於以舊換新政策。



沈昱續指，在刺激增長措施支持下，10月份製造業及服務業採購經理指數均重回擴張區間。不過，該行認為政策官員仍須採取財政寬鬆政策刺激消費，協助經濟擺脫通脹放緩，尤其是在貸款需求疲弱、通脹放緩壓力持續令實際利率受限的情況下，從而繼續挽回投資者信心。(bn)