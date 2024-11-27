27/11/2024 15:05

滙豐投資管理：料明年減息周期幅度或會較小，亞洲仍然是亮點

《經濟通通訊社27日專訊》滙豐投資管理表示，即將踏入2025年，目前通脹放緩、經濟增長及企業盈利表現強韌的情況將持續至新一年。在這樣的環境下，央行能夠繼續進一步放寬政策。環球狀況良好亦有助支持投資者的風險胃納。雖然如此，政策不確定性有所上升。環球貿易政策前景有欠明朗，而美國財政政策勢必更加寬鬆。這「多極」世界造成地緣政治緊張局勢，導致大宗商品價格波動。因此，市場對通脹的憂慮預料會持續較長時間，而2025年的減息周期幅度或會較小。



該行預期，成熟市場經濟的增長率於2025年將趨向一致。美國經濟增長正在降溫。即使預期未來6至12個月經濟衰退風險不大，但疫情後期的「美國例外論」應會逐步減退。與此同時，歐洲經濟體正從生活成本衝擊中復原，但該區經濟或會受生產力增長水平偏低，以及製造業表現疲弱而減慢增長步伐。



該行預料，亞洲及前緣經濟體將會是全球經濟增長速度最高的地方。中國持續提供政策支持，意味即使經濟數據可能繼續高低起伏，但放緩速度不會如市場預測般嚴重。「三支箭」政策策略，即流動性、財政/信貸、結構性措施，將有助經濟避過通縮。



該行指出，印度方面，雖然預計經濟增長將輕微放緩，但國內生產總值增長率達6.5至7%，仍能讓印度成為2025年全球增長最快的大型經濟體。日本出現通脹重臨的初步跡象，是利好內需的先兆。此外，半導體周期上升有助出口，令南韓及台灣受惠。「多極」世界亦會為多個亞洲經濟體提供機會，從環球貿易格局重整中受惠。



滙豐投資管理亞太區首席投資總監Michael Cross表示，2025年，環球宏觀經濟狀況繼續支持市場進一步向上。但宏觀經濟持續變化，令資產類別回報的分布可能截然不同。美國經濟增長放緩，加上聯儲局減息，令全球多個表現落後的市場在明年或有機會後來居上，無論是地區還是行業層面。在經濟增長速度及動力方面，亞洲仍然是亮點，但政治不確定性令前景變得複雜。國際投資者應採取積極的策略-注重本地基本因素，而不是依賴良好的環球狀況。而中國的政策將成為市場回報的重要推動元素。(bn)