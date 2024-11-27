27/11/2024 19:06

《再戰明天》韓國央行公布議息結果，德國公布CPI

《經濟通通訊社27日專訊》韓國央行公布議息結果，及德國公布CPI，料為周四（28日）市場焦點。



*澳洲央行總裁發表演講，大家樂波司登公布業績*



周四為美國感恩節假期，美股休市一天。各國重要經濟活動方面，韓國央行召開貨幣政策會議並宣布利率決定。歐洲央行全行委員會會議舉行。周四本港時間4:55pm，澳洲央行總裁布洛克發表演講。晚上9:00pm，歐洲央行執委埃爾德森在NatureFinance和歐洲央行組織的在線網絡研討會上發表介紹性講話。



數據方面，周四5:00pm（本港時間．下同），歐元區公布10月貨幣供應M3，年率升幅料由3.2%擴大至3.4%。6:00pm，歐元區公布11月消費者信心指數。9:00pm，德國公布11月消費者物價指數，月率料由0.4%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由2%擴大至2.3%。



在本港，明日公布業績的公司有:其士國際(00025)、遠東發展(00035)、遠東酒店實業(00037)、震雄集團(00057)、大昌集團(00088)、凱聯國際酒店(00105)、廸生創建(00113)、興利集團(00114)、佳寧娜(00126)、國際商業結算(00147)、潤中國際控股(00202)、安全貨倉(00237)、天德地產(00266)、國富創新(00290)、大家樂集團(00341)、國華(00370)、雅天妮集團(00789)、嘉利國際(01050)、楓葉教育(01317)、富臨集團控股(01443)、毛記葵涌(01716)、博駿教育(01758)、新高教集團(02001)、醫思健康(02138)、波司登(03998)等。



此外，明日EDA集團控股(02505)將有基石投資者持股解禁。(wa)