27/11/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.73941 -3 一周 4.18941 -0.773 兩周 4.19077 +2.422 一個月 4.18565 +2.065 兩個月 4.35405 +0.53 三個月 4.3706 +2.256 六個月 4.2 - 一年 4.13054 -0.023

《經濟通通訊社27日專訊》以色列同意與黎巴嫩達成停火協議，地緣衝突危機降溫，港元拆息今日個別發展，隔夜息結束兩連升，輕微回落至3.73941厘，與樓按相關的一個月拆息則連升兩天至4.18565厘，續創11月1日後最高。反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.37060厘，見10月8日以來最高。六個月拆息維持4.2厘，一年期降至4.13077厘。港元匯價今早在7.7808-7.7842之間上落，最新報7.7814，較前收市價升0.02%。(cl)資料來源：香港銀行公會