27/11/2024 11:22
《港元利率》拆息個別發展，一個月利率兩連升報4.19厘
《經濟通通訊社27日專訊》以色列同意與黎巴嫩達成停火協議，地緣衝突危機降溫，港元拆息今日個別發展，隔夜息結束兩連升，輕微回落至3.73941厘，與樓按相關的一個月拆息則連升兩天至4.18565厘，續創11月1日後最高。
反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.37060厘，見10月8日以來最高。六個月拆息維持4.2厘，一年期降至4.13077厘。
港元匯價今早在7.7808-7.7842之間上落，最新報7.7814，較前收市價升0.02%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.37060厘，見10月8日以來最高。六個月拆息維持4.2厘，一年期降至4.13077厘。
港元匯價今早在7.7808-7.7842之間上落，最新報7.7814，較前收市價升0.02%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.73941
|-3
|一周
|4.18941
|-0.773
|兩周
|4.19077
|+2.422
|一個月
|4.18565
|+2.065
|兩個月
|4.35405
|+0.53
|三個月
|4.3706
|+2.256
|六個月
|4.2
|-
|一年
|4.13054
|-0.023
資料來源：香港銀行公會