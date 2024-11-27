27/11/2024 10:20

《投資展望》施羅德料環球市場續展現韌性，為風險資產提供支持

《環富通基金頻道27日專訊》展望2025年，施羅德投資預期環球投資市場將繼續展現韌性，持續為整體風險資產類別提供支持，尤其美國股票，當地整體股市表現有望看好。施羅德投資亞洲區多元資產投資主管近藤敬子(Keiko Kondo)就公司發表的2025年十大投資市場預測中提出，同時採取多元化的投資策略，包括考慮配置亞洲信貸及私募資產，預期可以為在當前複雜環境中尋找潛在回報的投資者提供支持。



*美國經濟增長前景樂觀，歐元區將繼續調低利率*



隨著2024年下半年的強勁表現，美國經濟增長前景看來保持樂觀，尤其是在消費及勞動市場方面。雖然對美國消費者信心的擔憂曾經引發對當地經濟的疑慮，但近期錄得的數據已紓緩了這些擔憂。美國消費者儲蓄總額仍然高達近20萬億美元，強勁的就業數據預計將繼續支持消費支出。



近藤敬子表示，即使通脹仍然受控而市場亦已消化了更激進的貨幣政策立場，但美國聯儲局的減息時間表和幅度仍然存在不確定性。儘管如此，隨著美國收益率曲線正常化並進入政策寬鬆周期，環球股市前景看來依然樂觀。



至於歐洲，近藤敬子認為歐洲央行在今年三次減息後已變得「依賴數據」。近期的經濟數據顯示，德國8月份的新工廠訂單下跌，進一步加劇了市場對歐洲經濟長期低迷的憂慮。隨著2025年的到來，預計歐元區將繼續在通脹預料保持在可控情況下調低利率，以應對經濟增長疲弱。



*美經濟軟著陸創造良機，偏好美股、亞洲及新興市場股票*



近藤敬子指，美國整體通脹率已降至3%以下，並被認為正在經歷經濟「軟著陸」，這為股票市場創造了良好機會，她尤其偏好美國整體股市。雖然歐洲的經濟和盈利增長放緩，但在新興市場及亞洲卻出現了相反的情況，為這兩個地區提供了具吸引力的入市時機。



*偏好歐洲政府債券、亞洲信貸及新興市場本地貨幣債券*



政府債券在夏季的市場調整期間出現強勁反彈，確定了其避險資產特性重現。債券未來可望在投資組合中發揮其分散投資的作用，預計歐洲政府債券將會在減息周期中受惠，其投資多元化的作用使該資產類別顯得具吸引力。



近藤敬子表示，在亞洲，強勁的經濟增長，尤其是在中國、印度和印尼，可能會推動亞洲信貸表現，預計其提供的信貸利差將比美國和歐洲債券更具吸引力。此外，許多新興市場本地貨幣債券的收益率極具吸引力，從而在2025年可望帶來可觀的回報。



*私募資產與其他資產相關性低，使投資配置更多元化*



近年來，私募市場資產在環球及亞洲投資者中愈來愈受到重視，近藤敬子對這一趨勢表示支持。她指出，將此類資產納入多元化投資組合的好處，其中一大特點是與其他資產類別的相關性較低。此外，私募股權(PE)的信貸利差高於非投資級別債券。(wa)