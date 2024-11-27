27/11/2024 10:22

《Ａ股焦點》湖南黃金跌停，稱即使收購金礦，每股收益增厚有限

《經濟通通訊社27日專訊》因為「6000億金礦」項目備受關注的湖南黃金(深:002155)，此前已經連拉4個漲停，今日盤初則跌停，報20.03元人民幣。



湖南黃金昨晚再度發聲，發布異動公告不僅澄清「6000億金礦」項目，並且表示即使收購，考慮成本因素，對每股收益的增厚也有限。



湖南黃金表示，報道中的「遠景黃金儲量超1000噸」大部分為推測遠景資源量，後續能否探獲存在較大不確定性。此外，平江縣黃金礦產資源合作開發項目目前由公司控股股東湖南黃金集團有限責任公司代為培育，公司在同等條件下享有優先購買權。即使公司選擇收購該項目，考慮收購成本、建設成本、開採成本等因素，公司每股收益增厚有限。



湖南黃金稱，受限於目前公司的採礦工藝，對1500米以深的黃金資源開發存在較大難度。該礦位於深部的推測資源量隨著開採深度的增加，開採難度及開採成本會相應增加，實際可利用資源量與備案礦產資源儲量可能存在差異，開採經濟效益可能不及預期。(jq)