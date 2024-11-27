27/11/2024 09:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升118點子，報7.2460

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1982，較上個交易日跌72點子，止兩連升，為11月15日以來近兩周新低，上個交易日報7.1910。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開118點子，報7.2460，上個交易日即期匯率收盤報7.2578。



特朗普周一突然對中國等發出新的關稅威脅，引發市場巨震。星展銀行報告認為，鑒於特朗普的不可預測性，預計中國將更積極地支持人民幣維持穩定，以抑制過度波動。



瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰認為，對關稅威脅的下意識反應是拋售人民幣，但目前看特朗普言論對人民幣的實際影響可控。值得注意的是，關稅不是從貿易夥伴那裏獲得額外收入的零成本工具，這也可能導致國內重回通脹以及招來報復措施。(jq)