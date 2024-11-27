27/11/2024 16:53

【聚焦人幣】人幣即期收升91點子報7.2487，止三連跌

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2487，較上個交易日4時30分收盤價升91點子，止三連跌，全日在7.2450至7.2588之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升54點子，報7.2531。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1982，較上個交易日跌72點子，止兩連升，為11月15日以來近兩周新低。



監管仍有意維護市場預期穩定，市場人士稱，除非美元大幅反彈，在此之前人民幣續跌空間已然有限。



市場人士指出，特朗普加稅言論的衝擊趨於緩解，後續美元走向更為關鍵，關注晚間美國核心消費物價指數的指引，不過感恩節臨近，市場波動或趨緩，人民幣料迎階段喘息時間。(jq)