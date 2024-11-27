27/11/2024 09:41

【聚焦數據】內地10月工業利潤同比降幅大幅收窄至10%

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，10月全國規模以上工業企業利潤同比下降10%，連續三個月下降，但降幅較9月大幅收窄17.1個百分點。



1-10月，全國規模以上工業企業實現利潤總額58680.4億元(人民幣．下同)，同比下降4.3%，降幅較1-9月擴大0.8個百分點。



1-10月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額18530.9億元，同比下降8.2%；股份制企業實現利潤總額43718.5億元，下降5.7%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額14559.0億元，增長0.9%；私營企業實現利潤總額16501.7億元，下降1.3%。



*汽車製造業利潤降逾3%*



1-10月，採礦業實現利潤總額9845.3億元，同比下降12.7%；製造業實現利潤總額42223.1億元，下降4.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額6612.0億元，增長11.5%。



1-10月，主要行業中，有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長40.0%，電力、熱力生產和供應業增長13.8%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長8.4%，通用設備製造業下降0.1%，石油和天然氣開採業下降1.8%，汽車製造業下降3.2%，電氣機械和器材製造業下降5.1%，煤炭開採和洗選業下降23.7%，石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業同比由盈轉虧。(sl)