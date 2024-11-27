27/11/2024 10:06

【數據解讀】統計局：政策持續顯效，工業生產穩定增長盈利好轉

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，10月全國規模以上工業企業利潤同比下降10%，連續三個月下降，但降幅較9月大幅收窄17.1個百分點。1-10月，全國規模以上工業企業實現利潤總額58680.4億元人民幣，同比下降4.3%，降幅較1-9月擴大0.8個百分點。



國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，10月隨著存量政策及一攬子增量政策協同發力、持續顯效，規模以上工業企業生產穩定增長，企業利潤當月降幅明顯收窄。多數行業盈利較上月好轉，裝備製造業和高技術製造業等新動能支撐作用較強，原材料製造業和消費品製造業利潤降幅大幅收窄。



*10月工業營收降幅收窄，逾六成行業利潤增*



1-10月，全國規模以上工業企業營業收入同比增長1.9%，延續增長態勢。從當月看，10月，受工業生產穩定增長、產銷銜接水平回升帶動，全國規模以上工業企業營業收入同比下降0.2%，降幅較上月收窄0.7個百分點。



10月，在41個工業大類行業中，有27個行業利潤同比增速較9月加快，或降幅收窄、由降轉增，佔比超過六成。三大門類中，製造業利潤降幅較9月大幅收窄22.3個百分點，帶動規上工業利潤降幅較9月收窄17.8個百分點。



隨著各項政策效果持續顯現，各類經營主體效益持續好轉。10月，規模以上工業企業中，外商及港澳台投資、股份制、私營和國有控股企業利潤同比降幅較9月分別收窄27.7個、14.4個、14.3個和10.9個百分點；大、中、小型企業利潤降幅分別收窄27.1個、4.6個和1.5個百分點。



*汽車業利潤降幅收窄，鋼鐵業利潤今年首扭虧*



10月，裝備製造業利潤同比增長4.5%，當月增速由負轉正。從行業看，裝備製造業的8個行業中有7個行業利潤較9月由降轉增或降幅收窄，其中鐵路船舶航空航天、電子、專用設備等行業利潤由降轉增，當月同比分別增長63.1%、19.6%、3.8%；金屬製品、通用設備和汽車行業利潤降幅收窄，較9月分別收窄32.6個、11.9個和11.4個百分點。



隨著宏觀政策發力顯效，國內消費需求平穩恢復，疊加工業品出口持續增長，10月，原材料製造業和消費品製造業利潤降幅較9月分別收窄27.7個和20.4個百分點。從行業看，原材料製造業的5個行業中有3個、消費品製造業的13個行業中有9個行業利潤同比增速較9月份回升，或降幅收窄、由降轉增。其中，原材料製造業中的鋼鐵行業今年以來月度首次扭虧為盈，當月利潤同比增長80.1%。



10月，高技術製造業利潤同比增長12.9%，大幅高於規上工業平均水平22.9個百分點，拉動規上工業利潤增長1.9個百分點，支撐和引領作用明顯。從行業看，可穿戴智能設備製造、敏感元件及傳感器製造、工業控制計算機及系統製造、鋰離子電池製造等行業利潤同比分別增長73.3%、48.8%、40.0%、39.4%。(sl)