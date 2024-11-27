27/11/2024 10:11

《投資智慧－鄧聲興》環球政經局勢多不確定性

《投資智慧》美國總統當選人特朗普近日表示，其明年1月上任後將於現有關稅基礎上，向中國進口貨物加徵10%關稅。



一方面，顯示特朗普2.0的政策意向或比1.0版更加迅速有力，美國對華出口管制政策基本有望進一步增強，但仍要在新政府就位後方可更加清晰。連同近期美國對華出口管制等一系列政策，相信中國國產替代及自主可控趨勢有望持續加強，半導體等相關行業有望迎來進一步國產化。



另一方面，目前美國物價或已見底，加徵進口關稅後，預計或為通貨膨脹提供一定壓力，亦對美國消費者影響更大。而早前最新的美國聯儲局議息會議紀要中亦已刪除「更有信心通脹回落至政策目標」等字眼，就業相關的字眼亦已變成「勞動力市場狀況普遍緩解」，或進一步顯示聯儲局對降通脹信心下降，及對就業降溫擔憂減輕，料加稅後或更難達成聯儲局的物價目標。



總體來看，加稅言論對未來美國新政府政策有一定方向指引，但仍需結合聯儲局11月貨幣政策會議紀要及全球經濟政治局勢等判斷。同時，在加稅下，中美貿易戰局勢加深，這對中美雙方均有一定影響，但也存在一定機遇。



此外，利率方面，減稅、增加投資增量、關稅及移民供給等特朗普政策核心，多對利率造成向上干擾，未來利率上行風險或大於下行風險，市場對12月減息預期亦有降溫。據CME的FedWatch工具數據，目前市場預期12月暫停降息的可能性已由上周的38.1%升至47.3%。不過筆者認為，12月息口變化，仍待關注即將公布的聯儲局11月貨幣政策會議紀要，以進一步考量通脹數據、政策立場、前瞻性指引、鮑威爾口風及經濟前景等。



全球局勢上，現時國際經濟及政治局勢延續複雜且具不確定性。息口上，日本未有明確加息說法，英國及加拿大在超於預期的通脹情況下有減息趨勢。同時，歐元區PMI指數在10月意外大跌至疫情以來最差水平，歐洲央行亦警示或面臨一次債務危機，美歐貿易戰風險則在特朗普上台後加大，故料歐洲在經濟數據較為疲弱，及德法和全球的不穩定政局下，歐元區有望進一步減息，料全球總體延續減息周期，但美元相對會表現較強。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。



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