27/11/2024 10:29

【外圍經濟】石破茂呼籲企業提高員工薪資，日圓漲至152.61

《經濟通通訊社27日專訊》日本首相石破茂呼籲企業繼續提高員工薪資，確保穩定的通脹和經濟增長，同時應對居民生活成本的上升。消息公布後，日圓兌美元周三（27日）延續漲勢，上漲0.3%至152.61。



石破茂在與工會及企業領導人周二（26日）會談之後表示，已要求大家在明年的薪資談判中給予合作，在今年勢頭的基礎上大幅提高薪資。今年協議中的平均加薪幅度達到33年來最大，在持續通脹的情況下企業響應了加薪要求。



石破茂會見了年度薪酬談判的主要參與者，包括日本最大貿易工會聯合會日本勞動組合總聯合會的主席芳野友子，以及日本商業游說團體日本經濟團體聯合會負責人十倉雅和。(rc)