27/11/2024 14:24

【美國大選】美股對特朗普關稅威脅反應冷淡，分析認為現無需緊張

《經濟通通訊社27日專訊》周一(25日)晚間，特朗普威脅要對美國的三大貿易夥伴徵收高額關稅，以阻止毒品和移民進入美國。不過，市場的反應平靜而短暫，華爾街策略師對此作出解釋。



Jones Trading的Dave Lutz表示，這只是「漫長過程中的第一個回合」。他的同事Mike O'Rourke說，「這些威脅被視為警告信號。」



野村的Charlie McElligott則表示，「自特朗普1.0以來，這一直是『交易的藝術』的玩法，在談判的籌碼和意圖上高舉高打。」嘉信理財高級投資策略師Kevin Gordon則認為，「這主要是因為現在威脅還只是威脅，我們必須看特朗普上台後究竟會有什麼實際行動。」(rc)