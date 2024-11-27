27/11/2024 16:05

【美國大選】國際反應：墨西哥及加拿大應對特朗普關稅威脅

《經濟通通訊社27日專訊》特朗普揚言在上任日向所有從墨西哥及加拿大進口貨品徵收２５％關稅，墨西哥及加拿大分別對關稅威脅回應。



墨西哥總統辛鮑姆表示：「一項關稅之後將有另一項關稅作為回應，如此循環往復，直到我們將普通公司置於風險之中。墨西哥對美國的主要出口商是通用汽車、Stellantis和福特汽車，這些公司在80年前就來了。為什麼要實施讓這些公司面臨風險的關稅。」



與此同時，加拿大總理杜魯多與特朗普通電話。杜魯多表示，雙方討論了一些可以共同應對的挑戰。這是一次很好的通話，可以建設性的方式向前邁進。



此外，杜魯多已召集該國加拿大領袖於周三開會，討論如何應對即將上任的特朗普政府。該國兩個最大省份受關稅的影響最大，分別是汽車製造中心安大略省、以及鋁業和航空航天工業重鎮魁北克省，兩者佔國內生產總值(GDP)的一半以上。(rc)