28/11/2024 17:47

《外圍焦點》歐洲央行執委發表講話，德國公布CPI

《經濟通通訊社28日專訊》美國股市在感恩節假期前交投清淡，科技巨頭遭拋售拖累大盤，且最新PCE通脹指標增幅創新高，支持聯儲局對降息的謹慎立場。美股三大指數昨日收市報跌。道指跌138.25點或0.31%，報44722.06點；標普500指數跌22.89點或0.38%，報5998.74點；納指跌115.10點或0.60%，報19060.48點。港股方面，恒生指數收市報19366，跌236點或1.2%，成交1082億元。



今日為美國感恩節假期，美股休市一天。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，歐洲央行執委埃爾德森在NatureFinance和歐洲央行組織的在線網絡研討會上發表介紹性講話。29日凌晨1:00am，歐洲央行執委連恩發表講話。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布10月貨幣供應M3，年率升幅料由3.2%擴大至3.4%。今晚6:00pm，歐元區公布11月消費者信心指數。9:00pm，德國公布11月消費者物價指數，月率料由0.4%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由2%擴大至2.3%。



在美國，今日公布業績的公司有：Inc(US.YI)等。(wa)