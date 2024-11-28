28/11/2024 09:31

【美國大選】權力交接：商務部長等多名內閣人選接炸彈威脅

《經濟通通訊社28日專訊》特朗普過渡團隊周三（27日）表示，數位獲提名出任內閣官員及家人受到「生命威脅」，其中商務部長提名人、CantorFitzgerald LP的盧特尼克(Howard Lutnick)收到炸彈威脅。



知情人士稱，紐約州警察在當日上午8時左右收到電子郵件，聲稱盧特尼克位於曼哈頓上東區家中的信箱被放置了炸彈。據指其他接獲炸彈威脅的還包括美國駐聯合國大使、農業部長、環保局長提名人。



過渡團隊發言人在聲明中表示，針對內閣人選的「攻擊從炸彈威脅到報假案騙特警隊上門等。作為回應，執法部門迅速採取行動，以確保受攻擊者的安全。」



*總統拜登譴責政治暴力*



白宮官員表示，總統拜登聽取了這些事件的簡報，並對政治暴力威脅予以譴責。白宮已就此事與聯邦執法部門，和特朗普的團隊取得聯繫，聯邦執法部門正在採取應對措施。(jf)