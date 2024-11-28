28/11/2024 09:58

【外圍經濟】美國FTC對微軟展開反壟斷調查，涉及AI及雲計算

《經濟通通訊社28日專訊》美國聯邦貿易委員會(FTC)對微軟啟動大規模反壟斷調查，涉及AI、雲計算、軟件許可、網絡安全產品等廣泛領域。



據知情人士透露，FTC對微軟競爭對手和商業夥伴進行了一年多的非正式訪談後，發出了一份詳細的要求，迫使微軟交出信息。FTC律師下周將與微軟的競爭對手會面，以收集有關這家公司商業行為的更多信息。



微軟是最大的政府承包商，為包括國防部在內的美國機構提供價值數以十億美元計的軟件和雲服務。在發生一系列涉及產品的網絡安全事件後，FTC加大了對微軟雲計算業務的審查力度。



據知情人士透露，當前調查的一個重點是微軟將其流行的辦公軟件和安全軟件與其雲產品捆綁在一起。微軟和FTC不予置評。(jf)