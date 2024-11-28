28/11/2024 11:32

【外圍經濟】為特朗普貿易戰未雨綢繆，韓國央行意外降息

《經濟通通訊社28日專訊》在多達兩名委員反對的情況下，韓國央行周四（28日）出人意料地決定，下調基準利率25個基點至3厘，為美國候任總統特朗普可能發起的貿易戰未雨綢繆。



央行行長李昌鏞表示：「今天的決定比以往任何時候都更困難」，因為貨幣政策委員會6名委員中，有2名反對降息25個基點。彭博社調查的22位經濟學家中，只有4位預測到韓國央行將降息。



李昌鏞強調，若波動加劇，將與政府合作管理匯率。消息公布後，美元兌韓圜上漲0.2%至1394，是四天來首次上漲。



*央行下調GDP展望*



韓國央行同時將2025年GDP增長率下調至1.9%，8月預測為2.1%；並將2024年GDP增長預期下調至2.2%，此前預測為2.4%。



分析指，特朗普上任後可能增加關稅，引發政策制定者考慮如何支撐韓國經濟。特朗普的競選承諾包括對貿易夥伴提高關稅，以及可能取消對在美國境內運營的外國公司的補貼，例如三星電子和現代汽車等韓國公司。(jf)