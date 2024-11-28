28/11/2024 14:04

【外圍經濟】日本內閣據報將批准920億美元額外預算刺激經濟

《經濟通通訊社28日專訊》據NHK報道，日本內閣擬將批准13.9萬億日圓（920億美元）的額外預算，為首相石破茂的刺激計劃提供資金。



報道稱，額外預算的部分資金來自3.8萬億日圓稅收收入、前一年的盈餘以及額外發行價值約6.6萬億日圓的債券。



今年的額外預算略微超過前首相岸田文雄，去年推出的13.2萬億日圓計劃，表明石破茂試圖將支出維持在兌現其競選承諾所需的最低水平。



不過，岸田文雄公布2023年刺激計劃時，日本經濟正陷入疫情以來最嚴重的萎縮。今年夏天，日本經濟成長超過普遍預期，而日本央行在3月進入了加息階段，表明了對經濟的信心。因此反對者質疑石破茂是否有必要推出比岸田更大規模的刺激計劃。(jf)



