28/11/2024 11:59

滙豐環球私人銀行今年另類投資業務強勁，資產管理規模雙位數增長

《經濟通通訊社28日專訊》滙豐上周三(20日)在港首辦私募市場論壇，由知名投資經理為高淨值及超高淨值客戶提供一系列私募市場投資觀點及策略。滙豐環球私人銀行今年在另類投資領域業務的表現強勁，受惠強勁資金流入，另類投資的資產管理規模錄得雙位數增長。當中，初次接觸私募市場的客戶於私募市場基金的投資大幅增加，顯示客戶對該投資類別的興趣漸增。



滙豐環球私人銀行亞太區總監嚴樂居致開幕辭時指，在投資者面對市場波動及通脹憂慮的環境下，將私募市場投資納入其投資組合，正有助提高風險回報。滙豐環球私人銀行憑藉環球規模及與滙豐另類投資的聯繫，加上深厚龐大的網絡，為客戶帶來業內頂尖投資經理的投資策略及獨家投資機遇。



滙豐環球私人銀行及財富管理另類投資部環球及亞太區主管馬修指，近年留意到個人客戶對投資私募市場的興趣顯著增加，同時業界亦出現改變，為超高淨值投資者擴大投資機遇。滙豐最近的研究顯示，僅四分一香港高淨值投資者擁有多種另類投資產品的途徑，但逾七成資者有信心作相關投資。展望未來，將繼續為客戶提供能滿足其需求的另類投資產品，攜手提升其投資策略。



到2030年，全球另類投資行業的總資產管理規模預計將超過30萬億美元，高於2023年底的16.8萬億美元。根據匯豐研究，房地產(64%)和私募股權(56%)是有留意私募市場的香港高淨值投資者當中最受歡迎的資產類別。(bi)