28/11/2024 16:15

法巴：對華關稅水平未明，最壞情況內地GDP跌2個百分點

《經濟通通訊社28日專訊》法國巴黎資產管理亞太區高級市場策略師羅念慈在簡布會上表示，可以確定對華關稅重臨，僅稅收水平未被確定，因此可預期內地政府將更進取地採取寬鬆措施，由於內地於過去兩年寬鬆政策不足。



*人民幣或跌5%，逼使內地政府採更進取措施*



羅念慈估算，在最壞情況下，特朗普對內地貨品徵收60%關稅，將影響內地GDP幅度2個百分點水平；人民幣跌5%，亦形容將令北京震驚。羅念慈指出，可確認關稅對內地通縮的影響，但認為政府仍有能力控制此情況。



在宏觀經濟方面，羅念慈指出，關稅雖於短期推高通脹，但由於物價上升會導致私人消費開支減少，因此或於中期成為通縮風險。他亦料美國減息預期完好，因潛在通縮風險，但減息周期或會推遲至2026年，且次數會減少。



*關稅於中期成通縮風險，美國減息預期完好但次數減少*



羅念慈續指出，全球減息周期應有利於亞洲新興市場，由於要抵銷較高的美國關稅部份影響。法國巴黎資產管理亞洲及全球新興市場股票主管陳志凱則指出，新興市場在全球資產組合中獲得重要性，且股票估值仍吸引，由於考慮到外圍衝擊加劇，在限制國家權重同時，要評估不同領域；短期會傾向更加守禦性，以等待新任美國政府上場後的結果。(rh)





