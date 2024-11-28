28/11/2024 19:55

《再戰明天》歐元區公布CPI，美團公布業績

《經濟通通訊社28日專訊》歐元區公布CPI，及美團公布業績，料為周五（29日）市場焦點。



*歐洲央行副總裁發表講話，日本公布失業率等數據*



周五「黑色星期五」，美股提早收市。各國重要經濟活動方面，伊朗與三個歐洲大國就其有爭議的核項目舉行會談。本港時間周五晚6:30pm，英倫銀行公布金融穩定報告。7:30pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。



數據方面，周五（29日）7:30am（本港時間．下同），日本公布10月失業率，料由2.4%升上2.5%。7:50am，日本公布10月工業生產，年率料由下滑2.6%改善至升2%，月率升幅料由1.6%擴大至4%；10月零售銷售月率料由下滑2.2%改善至升0.4%，年率升幅料由0.7%擴大至2%。1:00pm，日本公布10月新屋動工，年率跌幅料由0.6%擴大至2%；11月消費者信心指數料由36.2升至36.5。3:00pm，德國公布10月進口物價，年率跌幅料由1.3%收窄至1.2%；10月零售銷售月率料由1.3%逆轉至下滑0.5%。4:00pm，德國公布10月進口物價，月率料由下滑0.4%改善至升0.2%。4:30pm，香港公布10月貨幣供應M1；10月貨幣供應M2；10月貨幣供應M3；10月零售銷售年率跌幅料由6.9%收窄至5.5%。6:00pm，歐元區公布11月消費者物價指數，月率料由0.3%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由2%擴大至2.3%。



在本港，明日公布業績的公司有:美團-W(03690)等。(wa)