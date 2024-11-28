28/11/2024 11:21
《港元利率》臨近月結隔夜息抽升54基點，一個月拆息創近六周高
《經濟通通訊社28日專訊》臨近月結，港元拆息全線上揚，其中，隔夜息抽高近54基點至4.27607厘，為11月11日以來最高，與樓按相關的一個月拆息連升三天至4.28935厘，創近六周新高。
反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.40214厘，續見10月8日後最高。六個月及一年期拆息分別升至4.20964厘及4.15446厘。
港元匯價今早在7.7806-7.7826之間上落，最新報7.7816，與較前收市價相若。
金管局資料顯示，香港銀行昨(27日)向金管局貼現窗借取8億元隔夜流動性。資金今日回籠。香港銀行體系總結餘回落至447.9億元。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.40214厘，續見10月8日後最高。六個月及一年期拆息分別升至4.20964厘及4.15446厘。
港元匯價今早在7.7806-7.7826之間上落，最新報7.7816，與較前收市價相若。
金管局資料顯示，香港銀行昨(27日)向金管局貼現窗借取8億元隔夜流動性。資金今日回籠。香港銀行體系總結餘回落至447.9億元。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.27607
|+53.666
|一周
|4.25875
|+6.934
|兩周
|4.22458
|+3.381
|一個月
|4.28935
|+10.37
|兩個月
|4.39929
|+4.524
|三個月
|4.40214
|+3.154
|六個月
|4.20964
|+0.964
|一年
|4.15446
|+2.392
資料來源：香港銀行公會