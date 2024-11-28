28/11/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.27607 +53.666 一周 4.25875 +6.934 兩周 4.22458 +3.381 一個月 4.28935 +10.37 兩個月 4.39929 +4.524 三個月 4.40214 +3.154 六個月 4.20964 +0.964 一年 4.15446 +2.392

《經濟通通訊社28日專訊》臨近月結，港元拆息全線上揚，其中，隔夜息抽高近54基點至4.27607厘，為11月11日以來最高，與樓按相關的一個月拆息連升三天至4.28935厘，創近六周新高。反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.40214厘，續見10月8日後最高。六個月及一年期拆息分別升至4.20964厘及4.15446厘。港元匯價今早在7.7806-7.7826之間上落，最新報7.7816，與較前收市價相若。金管局資料顯示，香港銀行昨(27日)向金管局貼現窗借取8億元隔夜流動性。資金今日回籠。香港銀行體系總結餘回落至447.9億元。(cl)資料來源：香港銀行公會