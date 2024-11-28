28/11/2024 16:44
【高息定存】恒生3個月加至3.8厘，華僑見4厘，兩行齊降門檻
《經濟通通訊社28日專訊》臨近年底，銀行準備年結資金，多間銀行下調高息定存門檻吸客。其中，恒生銀行(00011)昨日上調3個月定存息至3.8厘，另設6個月3.6厘定存，起存額為50萬元，今日再進一步將起存額降至20萬元，適用於優越理財或優越私人理財戶口透過電話或分行辦理。
另外，華僑銀行亦降低高息定存門檻，該行3個月定存息最高4厘，起存額原先的500萬元降至200萬元，適用於新舊客戶透過分行以新資金辦理「快閃優惠定期」，先到先得。
至於東亞銀行(00023)亦上調3個月存息至3.6厘，起存額1000元，上限1000萬元，適用於全新BEA GOAL或升級客戶。該銀行亦新增2個月2.9厘定存，起存額為1萬元，如屬顯卓理財或顯卓私人理財客戶更可享2個月3厘。(kl)
表列各大銀行定存息率: https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
另外，華僑銀行亦降低高息定存門檻，該行3個月定存息最高4厘，起存額原先的500萬元降至200萬元，適用於新舊客戶透過分行以新資金辦理「快閃優惠定期」，先到先得。
至於東亞銀行(00023)亦上調3個月存息至3.6厘，起存額1000元，上限1000萬元，適用於全新BEA GOAL或升級客戶。該銀行亦新增2個月2.9厘定存，起存額為1萬元，如屬顯卓理財或顯卓私人理財客戶更可享2個月3厘。(kl)
表列各大銀行定存息率: https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php