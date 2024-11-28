28/11/2024 17:13

《神州經脈》恒大要求員工退佣金，中美達成換囚協議，股匯跌

《神州經脈》滬深股市今日（28日）全日震盪下調，滬綜指走勢反覆、盤中曾重回3300點，惟收市跌0.43%，報3295.7點，深成指全日跌幅有1.26%，創業板尾盤挫2%、收跌1.76%。兩市全日成交額約1.49萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加318億元或2%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日高開低走，收報7.2525，較上個交易日4時30分收盤價跌38點子，全日在7.2380至7.2537之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1894，較上個交易日升88點子，創11月11日以來近三周單日新高。



*今日新聞精選*



1. 中國恒大集團債務危機爆發至今已過去逾三年，旗下理財公司恒大金融財富管理（深圳）有限公司因無力保兌付，欠款規模逾400億元，早在一年前遭警方立案偵查。《財新網》引述最新消息指，近日恒大部分在職及離職人員陸續收到通知，要求他們在11月30日之前退還理財佣金、高管退繳工資。此輪退繳主要針對恒大財富旗下理財產品過往的佣金收入或推薦提成，以及在2017年至2021年期間任職的恒大集團及各地區公司領導班子，包括各項目公司負責人，都要退還15%的工資獎金。



2. 中辦、國辦昨日發布《有效降低全社會物流成本行動方案》，提出到2027年，社會物流總費用與國內生產總值的比率力爭降至13.5%左右。貨物運輸結構進一步優化，鐵路貨運量、鐵路貨運周轉量佔比力爭分別提高至11%、23%左右，港口集裝箱鐵水聯運量保持較快增長。培育一批具有國際競爭力的現代物流企業，統一高效、競爭有序的物流市場基本形成。



3. 新能源汽車價格戰愈演愈烈，所產生的影響已傳導至上游供應商，除了行業龍頭比亞迪 要求供應商明年降價10%之外，上汽集團旗下上汽大通也要求供應商同共控制成本，目標降本10%。另外，內媒《第一財經》引述汽車零部件業內人士指出，汽車零部件每年重新議價是行業慣例，如果跟比亞迪深度合作並且同意降價的話，因為本來毛利率就不高，利潤會因此遭遇比較大幅度侵蝕。



4. 中美達成換囚協議，美國白宮周三（27日）發聲明，華府已經促成3名被中方拘留多年的美國人獲釋，包括捲入間諜案、判處無期徒刑的美籍港人梁成運、因製造和販毒罪名被捕、面臨死刑的得州商人馬克斯威丹（Mark Swidan），在中國採購航空航太設備、被判處10年徒刑的中國移民李凱（Kai Li）。該三名美國公民已回到美國。至於美方釋放的人員，中國外交部發言人毛寧今日主持例行記者會上表示，經過中國政府不懈努力，三名被美方錯誤羈押的中國公民平安回到祖國。外交部未詳細披露三名獲釋的中國公民身份。



5. 早前有指中國和歐盟即將就電動汽車關稅達成協議，中國商務部新聞發言人何亞東今日在例行發布會表示，中方注意到了相關報道，妥善處理歐盟對華電動汽車反補貼案是中國各界的普遍期待，按照雙方達成的原則共識，技術團隊圍繞價格承諾、解決方案開展了立即複審，經過艱苦努力，取得一定進展，目前磋商仍在進行中。



6. 11月26日，濟南公共資源交易中心發布了一則中標公告，宣布濟南市平陰縣低空經濟30年特許經營權以9.24億元拍出，成為內地首宗低空經濟特許經營權出讓案例，有人更揶揄當地政府「賣天」。加上中標的山東金宇通用航空有限公司剛在11月5日成立，由平陰縣財政局全資控股，更引發許多質疑。內媒最新報道指，相關招標公告已無法正常顯示，而當地政府據報已成立專門的工作小組處理。



7. 國家醫保局公布新版藥品目錄，2025年1月1日起正式實施。本次調整共新增91種藥品，目錄內藥品總數將增至3159種。在今年談判/競價環節，共有117個目錄外藥品參加，其中89個談判/競價成功，成功率76%、平均降價63%，總體與2023年基本相當。疊加談判降價和醫保報銷因素，預計2025年將為患者減負超500億元。



8. 在回應關於美防長奧斯汀於東盟防長擴大會上指「中國在南海的脅迫性活動」等事件是地區的當前重要安全挑戰時，國防部發言人吳謙今日在例行記者會上，引述國防部長董軍當時的發言指，「美國防長在東盟防長擴大會上對中方無端指責，董軍部長當即予以嚴厲批駁」。吳謙並指，「董部長指出，美方出於一己私利，挑動縱容個別地區國家在南海挑事，嚴重破壞地區和平穩定，值得域內國家高度警惕」。(sl)