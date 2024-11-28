28/11/2024 09:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升107點子，報7.2380

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1894，較上個交易日升88點子，創11月11日以來近三周單日新高，上個交易日報7.1982。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開107點子，報7.2380，上個交易日即期匯率收盤報7.2487。



美國將迎接感恩節假期，外圍市場交投可能較為清淡。交易員稱，關鍵通脹數據公布前，美指擴大跌勢，人民幣順勢走升；但特朗普加徵關稅陰影仍在，匯價短期料維持震盪偏弱走勢。



交易員指出，目前中間價堅守7.2關口，後續或在外部壓力加大時有所突破；關注晚間美國核心消費物價指數的指引，不過感恩節臨近市場波動或趨緩，人民幣料迎階段喘息時間。



國際市場上，俄羅斯中央銀行宣布，至今年年底暫停在國內市場購買外匯。俄羅斯盧布對美元匯率早前跌破110比1，盧布對歐元匯率跌破115比1，均達到2022年3月以來最低水平。俄央行宣布暫停購買外匯後，盧布開始走強。(jq)