28/11/2024 16:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌38點子，報7.2525

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日高開低走，收報7.2525，較上個交易日4時30分收盤價跌38點子，全日在7.2380至7.2537之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌94點子，報7.2573。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1894，較上個交易日升88點子，創11月11日以來近三周單日新高。



交易員稱，美國感恩節假期前，美指．DXY走軟，人民幣間接獲益。特朗普政策前景及美聯儲降息空間收窄都會為美元走勢提供支撐，短期美元大幅回落可能性不大，人民幣料繼續區間震盪，關注年末季節性結匯能否增多。



星展銀行報告指出，獲利回吐操作導致美元和美債收益率在感恩節長假前走低，同時金融市場對特朗普的貿易政策持謹慎態度。由於特朗普政策難以預測，要對外匯市場更多波動保持警惕。(jq)