28/11/2024 16:20

《ＥＴＦ速遞－黃麗幗》美國大選後投資去向

《ETF速遞》特朗普順利勝出美國大選後，全球資金開始湧入美國資產，作為最強支持者的Elon Musk旗下Tesla單日飆升15%，加密貨幣亦受到追捧，比特幣價格再創歷史新高，升穿9.4萬美元水平。特朗普正式上場後，又會帶來甚麼變化？而日本市場還值得投資嗎？



*憧憬特朗普上任再刺激美股*



市場早已有不少分析指出哪些是特朗普當選後利好的股票，如金融及科技將成為減稅政策的受惠者，相反零售消費板塊將受加徵關稅影響，相信不少投資者均有斬獲。回顧特朗普上次任期，首年的股市回報率大約是歷任總統同期股市平均回報率的三倍，標普500指數上漲了近兩成，以往平均漲幅為5.7%。



不過近期有大行預測股市將面臨壓力，其中一個原因是美國10年期國債息率在高位徘徊。聯儲局主席鮑威爾表示不太可能容忍通脹較預期進一步上升，可能會結束降息周期。目前關注的是核心PCE年增率2.7%高於預期，FOMC預計目前高企的服務價格通脹將於2025年1月前減弱，另外還有兩個通脹數據及一個就業數據發布，將成為12月會否再次降息的指標。



*市場關注關稅政策影響*



今次特朗普重返白宮，對北美自由貿易協定(NAFTA)的做法將特別受到關注。日本企業對特朗普的保護主義貿易立場感到擔憂，因美國或將對從日本進口的商品徵收新關稅。另外，日本企業（如半導體製造設備的製造商）也可能面臨與中國貿易關係的壓力。市場關注特朗普上任首120日，會否發布行政命令影響出口業。



雖然特朗普主張的減稅措施，或增加美國消費，理論上也會提升對從日本進口商品的需求，惟激進的關稅政策，及鼓勵消費者購買美國本土製造的產品，將不利於日本的出口行業。



*日圓貶值續支持股市*



早前日本眾議院選舉的意外結果，引發政治不確定性，投資者的避險情緒升溫，不過股市仍受到日圓兌美元貶值的支持，特別預期出口商的強勁收益。在聯儲局主席鮑威爾的言論支持下，市場對美國經濟整體健康發展的信心上升，加上降低了聯儲局減息的預期，及日本首相石破茂對保留加息的取態，這些因素將繼續對日本股市帶來支持。《日興資產管理ETF業務發展總監 黃麗幗》



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