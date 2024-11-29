29/11/2024 07:50

《國金頭條》美國感恩節休市，晶片板塊提振歐洲股市

《經濟通通訊社29日專訊》周四（28日）為北美感恩節假期，美股休市一天，並於次日的「黑色星期五」提前3小時收市。歐洲股市在下跌兩天後實現了反彈。



斯托克600指數在倫敦市場收盤上漲0.5%，稍早一度上漲0.8%。半導體相關股票，如艾司摩爾控股、VAT Group AG和Aixtron SE均上漲。



*德國政府計劃補貼晶片業*



分析指，美國對華設備銷售的限制「沒有先前報道的嚴厲」，給歐洲晶片設備供應商帶來了喘息。此外，德國政府計劃向晶片行業提供新補貼，據悉補貼金額總計約20億歐元。



*日圓對美元小幅走高*



美元回落，美匯指數現報106.0756。日本即將公布東京CPI數據前，日圓對美元小幅走高，一度上涨0.2%至151.23，料增加日本央行在12月加息的預期。英鎊兌美元下跌0.19%，報1.2656美元。



黃金現貨上漲0.1%，每盎司報2638.29美元。紐約期油下跌0.2%，報68.58美元。布蘭特期油下跌0.2%，報72.68美元。(jf)