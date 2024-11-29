29/11/2024 12:11

博雅(434)：以以太幣換購515枚比特幣，涉近3.9億元

《經濟通通訊社29日專訊》博雅互動(00434)公布，於本月19日至28日期間，集團進行了一系列加密貨幣交易，包括使用14200枚以太幣換購約515枚比特幣，市場總價值約4948萬美元（不包括交易費用，折合約3.85億港元）。



是次換購比特幣的以太幣購入成本約為3945萬美元。換購完成後，集團累計持有約3183枚比特幣，持倉平均成本約每枚57724美元。因直接使用以太幣購買比特幣，本團將按照以太幣的購買成本確認比特幣的購買成本，故對集團的數字資產總成本並無影響，



集團解釋，購買持有及持續擴大比特幣儲備是集團的重要戰略。基於比特幣及以太幣的未來前景及公司戰略部署之考慮，董事會認為現階段是將集團已持有的以太幣轉換為比特幣以擴大比特幣儲備之較為適當的時機。(hc)