29/11/2024 08:33

【美國大選】拉加德：歐盟應以柔制剛，與特朗普談判解決關稅問題

《經濟通通訊社29日專訊》歐洲央行(ECB)行長拉加德呼籲，針對美國候任總統特朗普可能會發起的關稅戰，歐盟應進行談判，而不是報復，這樣對歐洲更有利。



她在接受《金融時報》採訪時說，上一次美國對歐洲威脅徵收關稅，針對所有種類的鋼材，歐盟委員會採取的辦法是坐下來談判。她說：「不是報復、而是談判」。



拉加德重申了早些時候對全面貿易戰負面影響的警告，並表示「我們可以提出從美國購買某些東西，並表明我們準備坐在談判桌上，看看我們如何合作」。



據歐洲央行網站發布的文稿，她說，「我認為這是一個比純粹的報復策略更好的情景，後者可能導致針鋒相對的局面，沒有人是真正的贏家。」



「當你開始考慮貿易戰時，很快就會看到貿易戰升級，在我看來這是一個淨負的結局。」她說，「這可能不符合任何人的利益，無論是對美國還是對歐洲或任何人。這將導致全球GDP減速。」(jf)