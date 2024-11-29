29/11/2024 09:10

【外圍經濟】東京11月通脹率升破2%，美元兌日圓即跌0.5%

《經濟通通訊社29日專訊》隨著日本政府減少能源補貼，東京11月份消費者價格(CPI)加速上漲，通脹趨勢與日本央行的預測基本一致。有關數據增加市場對日本央行下月加息的預期， 美元兌日圓隨即跌0.5%，至150.79。



日本政府周五（29日）公布，東京不包括生鮮商品的CPI按年上漲2.2%，漲幅超過10月份的1.8%，並高於預估中值2%。11月份整體通脹率加速升至2.6%，除政府減少能源補貼，食品價格也是提振因素。



*植田和男：12月討論加息問題*



東京CPI數據是日本央行12月19日召開政策會議之前官方公布的最後一份通脹報告。作為全國通脹趨勢的領先指標，該數據表明日本仍然保持通脹勢頭。



日本央行行長植田和男上周暗示，決策者可能會在12月會議上討論加息問題。他還多次表示，如果經濟表現符合央行預期，就會提高利率。本月以來市場對日本央行加息的預期上升約一倍。



*業率小幅升至2.5%*



日本政府周五公布的其他數據顯示，就業市場仍然相對緊俏，職位空缺與求職人數之比升至1.25，失業率小幅升至2.5%。(jf)